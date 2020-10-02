В Свердловской области прошла Всероссийская тренировка по гражданской обороне
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свредловской области завершилась Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне, об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
Подразделения в течении дня отрабатывали вопросы выполнения мероприятий по гражданской обороне. После получения вводных данных сотрудники МЧС привели в готовность объекты гражданской обороны: пункты временного размещения, питания и выдачи средств индивидуальной защиты.
Кроме того, сегодня были проверены системы оповещения населения, уточнены правила проведения эвакуации и запасы материальных и иных ресурсов для обеспечения жизнедеятельности населения.
Подразделения в течении дня отрабатывали вопросы выполнения мероприятий по гражданской обороне. После получения вводных данных сотрудники МЧС привели в готовность объекты гражданской обороны: пункты временного размещения, питания и выдачи средств индивидуальной защиты.
Кроме того, сегодня были проверены системы оповещения населения, уточнены правила проведения эвакуации и запасы материальных и иных ресурсов для обеспечения жизнедеятельности населения.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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