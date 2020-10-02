В Свердловской области прошла Всероссийская тренировка по гражданской обороне

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свредловской области завершилась Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне, об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.Подразделения в течении дня отрабатывали вопросы выполнения мероприятий по гражданской обороне. После получения вводных данных сотрудники МЧС привели в готовность объекты гражданской обороны: пункты временного размещения, питания и выдачи средств индивидуальной защиты.Кроме того, сегодня были проверены системы оповещения населения, уточнены правила проведения эвакуации и запасы материальных и иных ресурсов для обеспечения жизнедеятельности населения.