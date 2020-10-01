Губернатор Свердловской области подарил больницам 28 новых автомобилей скорой помощи

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал медучреждениям 28 новых автомобилей скорой помощи, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.«Это не просто еще один шаг в обновлении автопарка медицинских служб региона. Это, прежде всего, возможность спасти сотни, а то и тысячи жизней уральцев. Мы системно решаем вопросы оснащения медучреждений автотранспортом. И в этом Свердловская область значительно преуспела. По уровню обеспеченности спецавтотехникой регион входит в число российских лидеров. За пять лет удалось в два раза сократить долю устаревших автомобилей. И эта работа будет продолжена», — отметил губернатор.Машины скорой помощи отправятся в 18 муниципалитетов региона. Медики получат 8 автомобилей Ford, 16 марки ГАЗ и 4 УАЗа.