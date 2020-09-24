В Нижнем Тагиле вынесли приговор местным жителям, из-за которых в пожаре погибли 2 человека
Общество
Фото: 9111.ru
В Нижнем Тагиле осудили местных жителей Руслана Быбка и Сергея Сухарева, устроившим пожар, в результате которого погибли 2 человека, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что Сухарев, узнав в ходе телефонного разговора от своей бывшей сожительницы о том, что она отсутствует дома, испытывая к ней личную неприязнь, договорился с находившимся с ним рядом Быбка поджечь ее комнату в доме по ул. Щорса в г. Нижний Тагил, тем самым повредить и уничтожить ее имущество», - сказали в прокуратуре.
В результате в пожаре погибли 2 жильца дома. Также было уничтожено имущество других жильцов.
Сухареву назначили 6 лет лишения свободы, а Быбка 3 года лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
«В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что Сухарев, узнав в ходе телефонного разговора от своей бывшей сожительницы о том, что она отсутствует дома, испытывая к ней личную неприязнь, договорился с находившимся с ним рядом Быбка поджечь ее комнату в доме по ул. Щорса в г. Нижний Тагил, тем самым повредить и уничтожить ее имущество», - сказали в прокуратуре.
В результате в пожаре погибли 2 жильца дома. Также было уничтожено имущество других жильцов.
Сухареву назначили 6 лет лишения свободы, а Быбка 3 года лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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