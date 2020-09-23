Две старинных усадьбы в Екатеринбурге начнут реставрировать весной

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге весной начнется реставрация двух купеческих усадеб возле строящейся ледовой арены, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.Один из объектов – «Усадьба Казанцевых». Она включает в себя трехэтажный дом, двухэтажный флигель, въездную арку и сад на берегу Исети. Усадьбу построили в 1820-1824 годах. Второй объект – «Усадьба Первушина», в которую входит дом с мезонином, полутораэтажный дом в русском стиле и ворота. Здания также построены во второй половине XIX века.Планируется, что на фоне современного здания арены памятники культуры будут смотреться особенно выигрышно.