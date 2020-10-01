На Урале завершено расследование громкого дела о наркотиках

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области завершено расследование громкого уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества (в состав входили 21 человек, в том числе пять женщин), занимавшегося незаконным оборотом наркотических средств на межрегиональном уровне. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.«За время существования криминальная структура успела реализовать запрещенных веществ на общую сумму свыше 52 миллионов рублей. Вышли на след и задержали фигурантов оперуполномоченные подразделения по борьбе с наркобизнесом областного ГУ МВД совместно с коллегами из ОВД Нижнего Тагила. О масштабе деятельности криминального сообщества свидетельствуют объемы наркотических средств, поставляемых для незаконного сбыта, в количествах, многократно превышающих крупный и особо крупный размер, что гарантировало получение стабильно высокой прибыли. Сыщиками изъято около 3 кг героина и синтетических средств, это свыше 10 000 разовых доз для зависимых граждан. О том, что конфискованный товар является наркотиками, подтвердило исследование ЭКЦ Главного управления»,- рассказал Горелых.По его сведениям, организатором преступного сообщества были созданы три интернет- площадки для продажи наркотиков.Чтобы установить финансовые каналы преступного сообщества, сотрудникам полиции потребовалась помощь межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу. Органами внутренних дел проведено 110 комплексных, физико-химических и дактилоскопических экспертиз. В качестве свидетелей допрошено более 100 человек.В отношении 15 наиболее активных участников сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные задержанные до судебного разбирательства находятся под домашним арестом, ещё нескольким фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий или подписка о невыезде.Самое строгое наказание, которое может грозить участникам, – лишение свободы на срок до 20 лет.«Следователям свердловского главка МВД понадобилось 13 месяцев для сбора доказательственной базы по данному уголовному делу. По распоряжению начальника ГСУ ГУ МВД области генерал-майора юстиции Владимира Миронова была создана усиленная следственно-оперативная группа, возглавлял которую опытный руководитель майор юстиции Дмитрий Гусев. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Свердловской области Вадимом Чукреевым. 130 томов резонансного дела из ГУ МВД по Свердловской области направлены для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила», - сообщил Валерий Горелых.