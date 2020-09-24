В Екатеринбурге закроют движение по Каширской

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из-за работ по обустройству трубопровода, канализации и водопроводных сетей закроют движение транспорта на участке улицы Каширская от Стачек до переулка Механический.Ограничения продлятся с 26 октября до 26 ноября. Работы на участке выполнит ООО «УралСтройМонтаж». На время ремонтных работ движение транспорта перенаправят по улицам Стачек - Войкова - переулку Механическому.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.