Электрички на Свердловской железной дороге перейдут на зимнее расписание

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

С понедельника, 5 октября, пригородные поезда на Свердловской железной дороге перейдут на зимнее расписание. Корректировка связана с завершением дачного сезона.С понедельника отменят девять летних электричек: поезда №6521/6522 Екатеринбург – Ревда – Екатеринбург, №6632 Екатеринбург – Колчедан, № 6620/6619 Екатеринбург – Храмцовская – Екатеринбург, №6441/6442 Екатеринбург – Мурзинка – Екатеринбург, №6951/6952 Серов – Бокситы – Серов, №6510 Дружинино – Екатеринбург, №6802 Нижний Тагил – Невьянск, №6482/6481 Екатеринбург – Полевской – Екатеринбург и № 6591/6594 Дружинино – Михайловский завод – Дружинино.Из-за снижения пассажиропотока поезда №6823/6824 Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил будут курсировать только по будням. А для некоторых электричек отменят остановки на станциях Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховский, Вагановка и других.Кроме того, с понедельника на СвЖД будут назначены две электрички: №6602 Екатеринбург – Каменск-Уральский и № 6508 Дружинино – Екатеринбург.