В Екатеринбурге проверили тонированные автомобили

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 2 октября, на центральных улицах Екатеринбурга сотрудники ГИБДД провели рейд «Тонировка». С помощью специальных приборов проверили светопропускание стекол.В ходе рейда выявили 31 нарушителя. Некоторые водители добровольно сняли тонировку на месте, остальные получили требования об устранении правонарушения.Согласно госстандартам, передние боковые стекла и лобовое стекло должны иметь светопропускание не менее 70%. В отношении нарушителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Нарушителям грозит административный штраф на сумму 500 рублей.Если устранение тонировки на месте невозможно, водителю выдаётся требование, обязывающее убрать её в течение 10 суток. Если водитель этого не делает, ему грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.Всего с начала года в Екатеринбурге автоинспекторы остановили 15529 автомобилей, на стёклах которых было покрытие, нанесённое с нарушением действующего законодательства.