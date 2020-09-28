Уральский лётчик Дамир Юсупов стал почётным гражданином Полевского

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Герой России Дамир Юсупов получил звание почётного гражданина Полевского городского округа, где лётчик живет больше шести лет.«Для меня это большая честь. Буду стараться достойно нести это высокое звание и сделать как можно больше полезного для города»,– отметил Дамир Юсупов.По его словам, необязательно совершать подвиг, чтобы быть полезным своему городу и стране – достаточно быть целеустремлённым и упорным в своём деле.