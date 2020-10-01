В общественный транспорт Екатеринбурга не пускают без масок

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в метро перестали пускать пассажиров без масок. На дверях входных групп появились объявления о том, что людей без средств индивидуальной защиты в подземку не пустят.Кроме того, сотрудникам муниципального транспорта Екатеринбурга запретили перевозить пассажиров, которые не надевают маски. Кондуктор не станет продавать билет пассажиру без маски, а водитель не начнет движение, пока нарушитель не выйдет из салона.Однако, как рассказал очевидец «Вечерним ведомостям», не во всех автобусах граждане имеют при себе средства индивидуальной защиты, однако водитель продолжает движение.Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и жителей города за пренебрежение масочным режимом.