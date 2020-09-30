Свердловчанка предстанет перед судом из-за смерти своей дочки

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Байкаловском районе местную жительницу обвиняют в причинении по неосторожности смерти своей дочки. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.По данным следствия, вечером 5 августа обвиняемая косила траву в огороде своего дома. При этом она использовала самодельный электроудлинитель, розетка которого не имела защитного корпуса.Закончив косить траву, женщина попросила свою дочь (2010 г.р.) собрать удлинитель. Девочка задела находившиеся под напряжением оголённые провода и получила электротравму, в результате чего она погибла.В ходе допроса обвиняемая сообщила, что самодельный электроудлинитель ей достался от прежнего хозяина дома. Раньше женщина сломала у его розетки защитный корпус и понимала, что провода стали представлять опасность, однако продолжала использовать удлинитель.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.