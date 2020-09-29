В Екатеринбурге началась Международная туристическая выставка
Общество
Сегодня в Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра стартовала Международная туристская выставка Expotravel-2020. Она продлится 2 и 3 октября.
В торжественной церемонии открытия принял участие начальник Управления по развитию внешнеэкономических связей Администрации города Екатеринбурга Максим Докучаев. По его словам, выставка стала визитной карточкой туристического Екатеринбурга и Свердловской области.
Ежегодно в выставке принимают участие большое количество организаций из разных стран мира (среди них ведущие туристические компании Екатеринбурга, крупнейшие туроператоры России, ближнего и дальнего зарубежья, туристические представительства иностранных государств). Посещают мероприятие каждый год несколько тысяч жителей и гостей уральской столицы.
В торжественной церемонии открытия принял участие начальник Управления по развитию внешнеэкономических связей Администрации города Екатеринбурга Максим Докучаев. По его словам, выставка стала визитной карточкой туристического Екатеринбурга и Свердловской области.
Ежегодно в выставке принимают участие большое количество организаций из разных стран мира (среди них ведущие туристические компании Екатеринбурга, крупнейшие туроператоры России, ближнего и дальнего зарубежья, туристические представительства иностранных государств). Посещают мероприятие каждый год несколько тысяч жителей и гостей уральской столицы.
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