В Екатеринбурге началась Международная туристическая выставка

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра стартовала Международная туристская выставка Expotravel-2020. Она продлится 2 и 3 октября.В торжественной церемонии открытия принял участие начальник Управления по развитию внешнеэкономических связей Администрации города Екатеринбурга Максим Докучаев. По его словам, выставка стала визитной карточкой туристического Екатеринбурга и Свердловской области.Ежегодно в выставке принимают участие большое количество организаций из разных стран мира (среди них ведущие туристические компании Екатеринбурга, крупнейшие туроператоры России, ближнего и дальнего зарубежья, туристические представительства иностранных государств). Посещают мероприятие каждый год несколько тысяч жителей и гостей уральской столицы.