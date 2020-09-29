Воздух в Екатеринбурге проверят на загрязнение

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку из-за информации о превышении в атмосферном воздухе загрязняющих веществ (диоксида азота в 1,4 раза).Как сообщает пресс-служба прокураторы Свердловской области, к проведению проверки привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля».Специалисты возьмут пробы воздуха, после чело проведут исследование для установления причин и последствий загрязнения атмосферного воздуха.