Воздух в Екатеринбурге проверят на загрязнение
Общество
Фото: 66.RU
В Екатеринбурге свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку из-за информации о превышении в атмосферном воздухе загрязняющих веществ (диоксида азота в 1,4 раза).
Как сообщает пресс-служба прокураторы Свердловской области, к проведению проверки привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля».
Специалисты возьмут пробы воздуха, после чело проведут исследование для установления причин и последствий загрязнения атмосферного воздуха.
Как сообщает пресс-служба прокураторы Свердловской области, к проведению проверки привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля».
Специалисты возьмут пробы воздуха, после чело проведут исследование для установления причин и последствий загрязнения атмосферного воздуха.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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