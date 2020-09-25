Директор лицея в Екатеринбурге победила в конкурсе «Лидер в образовании»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в третий раз прошёл конкурс «Лидер в образовании», победителем которого стала директор екатеринбургского лицея № 110 имени Л.К. Гришиной Ирина Виноградова.Финалистам предстояло выполнить три конкурсных задания: презентовать «визитную карточку», решить ситуационную задачу (в рамках общешкольного родительского собрания с обсуждением проблем и вопросов из зала) и провести «круглый стол» с министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым на тему «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы».Второе место в конкурсе заняла Наталья Самойленко (Верхнесалдинский городской округ), а третье – Анна Киселёва (Берёзовский городской округ).