На 100 тыс. рублей оштрафовали магазины «Кировский» в Екатеринбурге

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на 100 тысяч рублей оштрафовали сеть супермаркетов «Кировский» (ООО «Лев») за нарушение санитарных правил и бездействие в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.В ходе проверки в магазинах на Родонитовой и Сиреневом бульваре выяснилось, что в торговых залах и других помещениях недостаточно соблюдаются мероприятия, которые должны препятствовать распространению COVID-19.«Выявлен факт преждевременного заполнения графика уборки помещений, что ставит под сомнение реальность проведения мероприятий по уборке и дезинфекции»,- говорится в сообщении.