В Екатеринбурге снесли забор, мешающий горожанам проходить к озеру Шарташ

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге после возбуждения исполнительного производства граждане, проживающие у озера Шарташ, снесли каменный забор, возведённый в неположенном месте.Ограждение, которое уральцы установили на улице Рыбакова на территории, им не принадлежащей, ограничивало доступ горожан к озеру Шарташ.Владельцев уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили об ответственности, после чего должник снёс забор.В настоящее время доступ граждан к озеру обеспечен. Исполнительное производство окончено.