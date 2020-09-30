В Екатеринбурге снесли забор, мешающий горожанам проходить к озеру Шарташ
Общество
Фото: пресс-службе УФССП России по Свердловской области
В Екатеринбурге после возбуждения исполнительного производства граждане, проживающие у озера Шарташ, снесли каменный забор, возведённый в неположенном месте.
Ограждение, которое уральцы установили на улице Рыбакова на территории, им не принадлежащей, ограничивало доступ горожан к озеру Шарташ.
Владельцев уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили об ответственности, после чего должник снёс забор.
В настоящее время доступ граждан к озеру обеспечен. Исполнительное производство окончено.
Ограждение, которое уральцы установили на улице Рыбакова на территории, им не принадлежащей, ограничивало доступ горожан к озеру Шарташ.
Владельцев уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили об ответственности, после чего должник снёс забор.
В настоящее время доступ граждан к озеру обеспечен. Исполнительное производство окончено.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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