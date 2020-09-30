Спортсмены из Екатеринбурга получили семь медалей на соревнованиях по дзюдо

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Красноярске состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо, где спортсмены из Екатеринбурга завоевали семь медалей – четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую.Победителями стали Камила Бадурова (в весовой категории до 63 кг), Дали Лилуашвили (до 70 кг), Мирзо Шукориев (до 90 кг) и Игорь Долгано (до 100 кг).Серебряные медали у мужчин в весе до 66 килограммов завоевал Сахават Гаджиев, а у женщин в категории до 63 килограммов – Яна Полякова. «Бронзу» в весе свыше 100 килограммов получил Батыр Шакиров.Участие в турнире принял 201 спортсмен из пяти федеральных округов и 16 регионов. Победители получили звание «Мастер спорта России» и путёвки на участие в предстоящем чемпионате России по дзюдо.