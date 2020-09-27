Уральцы увидят сближение Венеры с Регулом и Луны с Марсом
Общество
В Свердловской области жители увидят на небе сближение Венеры и звезды Регул, а также полной Луны и Марса. Первую пару получится разглядеть в восточной части неба близко к горизонту, а вторую – в западной части неба.
По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, Венера пройдёт южнее яркой звезды Регул. В 4:07 можно будет разделять всего 1/6 часть лунного диска. Луна предстоящей ночью окажется южнее Марса, который уже находится на вершине своего блеска в 2020 году.
Лучше всего получится разглядеть сближение пар ближе к рассвету.
По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, Венера пройдёт южнее яркой звезды Регул. В 4:07 можно будет разделять всего 1/6 часть лунного диска. Луна предстоящей ночью окажется южнее Марса, который уже находится на вершине своего блеска в 2020 году.
Лучше всего получится разглядеть сближение пар ближе к рассвету.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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