Уральцы увидят сближение Венеры с Регулом и Луны с Марсом

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области жители увидят на небе сближение Венеры и звезды Регул, а также полной Луны и Марса. Первую пару получится разглядеть в восточной части неба близко к горизонту, а вторую – в западной части неба.По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, Венера пройдёт южнее яркой звезды Регул. В 4:07 можно будет разделять всего 1/6 часть лунного диска. Луна предстоящей ночью окажется южнее Марса, который уже находится на вершине своего блеска в 2020 году.Лучше всего получится разглядеть сближение пар ближе к рассвету.