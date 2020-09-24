В Свердловской области пройдут ярмарки выходного дня

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Завтра и послезавтра, 3 и 4 октября, в нескольких городах Свердловской области пройдут ярмарки выходного дня.В Екатеринбурге торговые ряды появятся на площади 1905 года и будут работать оба дня с 9:00 до 17:00. Там представят овощи, фрукты, соленья, мясо, рыбу, сладости, чай, варежки, носки, жилеты, кофты и пончо.В Арамиле площадка появится на ул. 1 Мая, 7 и будет работать 3 октября с 9:00 до 18:00; в Берёзовский на торговой площади откроется сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» (3 октября с 9:00 до 17:00); в Екатеринбург сельскохозяйственная ярмарка состоится 2-4 октября на ул. Шварца, 17.Также ярмарка пройдёт 2-4 октября в Качканаре (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г), в Красноуральск (площадь торгового центра; 3 октября 9:00 – 17:00), Кушве (ул. Союзов; 2-4 октября), в Верхней Салде (ул. Рабочей Молодёжи, 41; 3-4 октября) и в Талице (Молодёжная площадь; 3 октября с 9:00 до 18:00).