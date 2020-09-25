Сегодня на Среднем Урале завоют сирены

09.21 Пятница, 2 октября 2020
Общество
Фото: irk.today
Сегодня, 2 октября, в Свердловской области завоют сирены. Это состоится в рамках Всероссийской командно-штабной тренировки по гражданской обороне. 

В 10:00 пройдёт проверка системы оповещения населения в случае возникновения ЧС. Затем, в 10:35, произойдёт перехват ТВ-сигнала – в это время на экранах телевизоров появится надпись «проводится техническая проверка».

Уральцев просят сохранять спокойствие и не отвлекаться от своих дел.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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19:17 В Екатеринбурге проводится третий этап профилактической операции «Надзор»
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