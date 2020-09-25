Сегодня на Среднем Урале завоют сирены

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 2 октября, в Свердловской области завоют сирены. Это состоится в рамках Всероссийской командно-штабной тренировки по гражданской обороне.В 10:00 пройдёт проверка системы оповещения населения в случае возникновения ЧС. Затем, в 10:35, произойдёт перехват ТВ-сигнала – в это время на экранах телевизоров появится надпись «проводится техническая проверка».Уральцев просят сохранять спокойствие и не отвлекаться от своих дел.