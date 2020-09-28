В свердловской деревне три месяца ищут пропавшего 61-летнего мужчину

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В деревне Черкасовке в Свердловской области без вести пропал 61-летний Николай Чаурин. 8 июля его видели в последний раз, с тех пор местонахождение мужчины неизвестно.Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, карие глаза, русые с проседью волосы. В день исчезновения был одет в светло-коричневую футболку, синее трико и галоши. С собой имел чёрную сумку.Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина – сообщите об этом инфоргу поиска Светлане по номеру 8 963 440 51 05.