В свердловской деревне три месяца ищут пропавшего 61-летнего мужчину
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В деревне Черкасовке в Свердловской области без вести пропал 61-летний Николай Чаурин. 8 июля его видели в последний раз, с тех пор местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, карие глаза, русые с проседью волосы. В день исчезновения был одет в светло-коричневую футболку, синее трико и галоши. С собой имел чёрную сумку.
Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина – сообщите об этом инфоргу поиска Светлане по номеру 8 963 440 51 05.
Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, карие глаза, русые с проседью волосы. В день исчезновения был одет в светло-коричневую футболку, синее трико и галоши. С собой имел чёрную сумку.
Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина – сообщите об этом инфоргу поиска Светлане по номеру 8 963 440 51 05.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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