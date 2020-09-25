На Урале сотрудники ГУФСИН задержали сбежавшего преступника

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники ГУФСИН задержали сбежавшего из колонии преступника. Мужчина отбывал срок в КП-59 в Каменске-Уральском за мошенничество и кражу.Мужчину задержали на трассе Екатеринбург-Пермь. Там после побега он пытался поймать попутную машину. При этом сбежавший был в пьян и просил довезти его до Первоуральска. Сотрудники ГУФСИН подыграли ему, посадили в машину и отвезли в дежурную часть.