Классные руководители Свердловской области получат доплаты ко Дню учителя
Общество
Фото: hr-portal.ru
Все педагоги Свердловской области получат доплаты за классное руководство до Дня учителя, который отмечается 5 октября, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
На выплату вознаграждения в Свердловской области направлено 188,7 миллиона рублей ежемесячно. Выплату в размере пяти тысяч рублей будут получать более 23 тысяч классных руководителей.
«Сегодня мы работаем в режиме постоянного мониторинга, министерство ежедневно контролирует перечисление выплат. У нас есть такие случаи, когда один педагог вынужден вести классное руководство в двух классах. В таких случаях производится выплата за два класса, соответственно сумма увеличивается», – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
На выплату вознаграждения в Свердловской области направлено 188,7 миллиона рублей ежемесячно. Выплату в размере пяти тысяч рублей будут получать более 23 тысяч классных руководителей.
«Сегодня мы работаем в режиме постоянного мониторинга, министерство ежедневно контролирует перечисление выплат. У нас есть такие случаи, когда один педагог вынужден вести классное руководство в двух классах. В таких случаях производится выплата за два класса, соответственно сумма увеличивается», – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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