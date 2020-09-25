Классные руководители Свердловской области получат доплаты ко Дню учителя

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Все педагоги Свердловской области получат доплаты за классное руководство до Дня учителя, который отмечается 5 октября, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.На выплату вознаграждения в Свердловской области направлено 188,7 миллиона рублей ежемесячно. Выплату в размере пяти тысяч рублей будут получать более 23 тысяч классных руководителей.«Сегодня мы работаем в режиме постоянного мониторинга, министерство ежедневно контролирует перечисление выплат. У нас есть такие случаи, когда один педагог вынужден вести классное руководство в двух классах. В таких случаях производится выплата за два класса, соответственно сумма увеличивается», – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.