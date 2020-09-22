В Свердловской области проведено 12487 исследований проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 12487 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследован 11916 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 573 034 исследований, обследовано 1 484 954 человек.