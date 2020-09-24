В Екатеринбурге проводится третий этап профилактической операции «Надзор»
Общество
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу
Сотрудники полиции Екатеринбурга проводят третий этап профилактической операции «Надзор». В рамках мероприятий они проверяют соблюдение поднадзорными лицами установленных судом административных ограничений.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу сообщили, что в настоящее время под административным надзором в уральской столице состоят 951 человек. За три дня полицейские посетили 637 лиц, 72 из которых были привлечены к административной и 4 к уголовной ответственности за несоблюдение административного надзора.
Завершится профилактическая операция 2 октября.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу сообщили, что в настоящее время под административным надзором в уральской столице состоят 951 человек. За три дня полицейские посетили 637 лиц, 72 из которых были привлечены к административной и 4 к уголовной ответственности за несоблюдение административного надзора.
Завершится профилактическая операция 2 октября.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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