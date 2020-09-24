В Екатеринбурге проводится третий этап профилактической операции «Надзор»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции Екатеринбурга проводят третий этап профилактической операции «Надзор». В рамках мероприятий они проверяют соблюдение поднадзорными лицами установленных судом административных ограничений.В отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу сообщили, что в настоящее время под административным надзором в уральской столице состоят 951 человек. За три дня полицейские посетили 637 лиц, 72 из которых были привлечены к административной и 4 к уголовной ответственности за несоблюдение административного надзора.Завершится профилактическая операция 2 октября.