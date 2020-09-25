Около трех десятков свердловчан поставили прививку от коронавируса

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Около 30 жителей Свердловской области привились от коронавируса, об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.Практически все привитые – мединциские работники. Так, сегодня прививки поставили заместитель губернатора, заместитель руководителя оперштаба Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Карлов.Отмечается, что все привитые чувствуют себя хорошо.Добавим, что до конца года в Свердловской области ожидают 3730 доз вакцины.