В Екатеринбурге управляющую компанию привлекли к ответственности за неправильную дезинфекцию

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге управляющую компанию привлекли к административной ответственности за ненадлежащее качество дезинфекции, об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.Речь идет об «Управляющей компанией жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района», которая осуществляла дезинфекцию в многоквартирном доме на улице Бажова, 134. После проверки, проведенной специалистами выяснилось, что доля активного хлора в дезинфицирующем растворе, которым обрабатывали места общего пользования, не соответствовала инструкции по проведению дезмероприятий.Суд принял решение оштрафовать компанию на 100 тысяч рублей.