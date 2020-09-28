99,8% домов подключено к отоплению в Екатеринбурге

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 99,8% жилых домов и 100% объектов соцсферы подключено к отоплению, об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.Совещание по пуску тепла провел сегодня замглавы Екатеринбурга по вопросам ЖКГ Владимир Гейко.«Не обогретыми остаются несколько домов, где управляющие организации и ТСЖ по причине тёплой погоды оттягивают сроки их подключения на последние дни. Также есть единичные случаи, когда батареи в домах не греют из-за локальных пусковых повреждений на сетях», - сказали в администрации города.