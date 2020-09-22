Жительницу Нижнего Тагила оштрафовали за непредоставление COVID-статуса

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сокрытие информации о COVID-статусе на 7,5 тысячи рублей оштрафовали жительницу Нижнего Тагила. Ранее она вернулась из Турции.Своими действиями женщина нарушила порядок прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования (ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).Отметим, 1 августа по 1 октября в Свердловскую область прибыло 19 232 человека. Тест на COVID-19 прошёл 18 601 человек, и у 75 человек результат оказался положительным. При этом за первых дня после прилёта не прошёл обследование 631 свердловчанин, из-за чего 250 из них уже были привлечены к административной ответственности.Остальные «опоздавшие» получат извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.