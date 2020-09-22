Жительницу Нижнего Тагила оштрафовали за непредоставление COVID-статуса

17.46 Четверг, 1 октября 2020
Общество
Фото: 53news.ru
В Свердловской области за сокрытие информации о COVID-статусе на 7,5 тысячи рублей оштрафовали жительницу Нижнего Тагила. Ранее она вернулась из Турции.

Своими действиями женщина нарушила порядок прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования (ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Отметим, 1 августа по 1 октября в Свердловскую область прибыло 19 232 человека. Тест на COVID-19 прошёл 18 601 человек, и у 75 человек результат оказался положительным. При этом за первых дня после прилёта не прошёл обследование 631 свердловчанин, из-за чего 250 из них уже были привлечены к административной ответственности.

Остальные «опоздавшие» получат извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
Число больных COVID-19 в Свердловской области превысило 28 тысяч
22 сентября 2020
Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
24 сентября 2020
На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
23 сентября 2020
141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
27 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию

Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
18:36
1/10
 В Березовском пропал белый пёс Хатико
18:18
1/10
 99,8% домов подключено к отоплению в Екатеринбурге
18:18
1/10
 В Екатеринбурге оперативники ОЭБиПК выявили мини-цех по производству фальсификата
17:46
1/10
 Жительницу Нижнего Тагила оштрафовали за непредоставление COVID-статуса
17:15
1/10
 В библиотеке Белинского в Екатеринбурге появилась экспозиция о вакцинации
16:49
1/10
 200 прививок от гриппа поставили екатеринбуржцы на Шарташском рынке
16:26
1/10
 Лучшую разработку горельефа Исторического сквера Екатеринбурга выберут 9 октября
16:01
1/10
 Уральские аэропорты из-за задержанных рейсов проверяют прокуроры
15:58
1/10
 Бывший замглавы свердловского ГУ МВД приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима
15:23
1/10
 Прокуратура в Алапаевске проверит информацию об избиении инвалида
14:59
1/10
 ХК «Автомобилист» Екатеринбурга завершит выездную серию в Магнитогорске
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
14:40
1/10
 Отец и сын в Екатеринбурге подозреваются в незаконном обороте алкоголя
14:27
1/10
 Уральцев попросили не подкармливать медведей
14:12
1/10
 Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале – 1,08
13:54
1/10
 В Екатеринбурге закроют движение трамваев по Юлиуса Фучика
13:27
1/10
 В Свердловской области выявлено 157 новых случаев коронавируса
13:13
1/10
 В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу о похищении мужчины
12:56
1/10
 В музеях Екатеринбурга пройдет фестиваль «Время открытий»
12:13
1/10
 Губернатор Свердловской области поздравил военнослужащих Сухопутных войск с профессиональным праздником
11:46
1/10
 В Екатеринбургском приюте для животных состоится день открытых дверей
11:20
1/10
 В Свердловской области за халатность будут судить бывшего руководителя МУПа
10:52
1/10
 Житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам 1,3 миллиона рублей
10:27
1/10
 В садовом товариществе Екатеринбурга случился крупный пожар
10:08
1/10
 В Кольцово массово задерживают вылеты
09:45
1/10
 «Мы пришли к проекту расширения». На вторую очередь ТЦ «Мега» в Екатеринбурге потратят 5 миллиардов
Все новости Свердловской области
17:09
1/10
 Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
17:01
1/10
 Собянин обязал работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% сотрудников на удаленку
16:54
1/10
 Власти Дании разрешили эксплуатацию «Северного потока — 2»
16:50
1/10
 Половина подмосковных школ уйдет на каникулы с пятого октября
16:43
1/10
 В Минобороны Армении сообщили о третьем сбитом за день самолете ВВС Азербайджана
16:36
1/10
 Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина «безосновательны и оскорбительны»
13:23
1/10
 В России выявили еще 8 945 случаев COVID-19
12:02
1/10
 Пастух из Калмыкии получит миллион рублей за помощь в поимке беглых заключенных
11:57
1/10
 В центре Лондона появился памятник волшебнику Гарри Поттеру
11:42
1/10
 Власти РФ продлили программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года
11:13
1/10
 Алексей Навальный считает, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин
10:57
1/10
 Боеспособность вооруженных сил РФ оценили на максимум со времен «холодной войны»
10:27
1/10
 Вирусолог из Института имени Гамалеи рассказал о главной ошибке заболевших коронавирусом
10:16
1/10
 Полёты российских самолётов-амфибий Бе-200ЧС вызвали беспокойство жителей Антальи
10:08
1/10
 Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе
10:01
1/10
 ФК «Краснодар» обыграл греческий ПАОК и впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов
17:19
30/09
 В Кремле не стали давать оценок дебатам Дональда Трампа и Джо Байдена
17:03
30/09
 Ангела Меркель заявила, что Германия не признает Лукашенко президентом Белоруссии
16:57
30/09
 Песков опроверг информацию о введении карантина в администрации президента
16:36
30/09
 Зеленский уволил Фокина из делегации в Трехсторонней контактной группе
16:28
30/09
 Все шестеро сбежавших из колонии в Дагестане задержаны
16:12
30/09
 Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал жителей Парижа громким хлопком
15:21
30/09
 С нового года в России ресторанам будет запрещено включать чаевые в чек
15:12
30/09
 Министерство обороны Армении показало фотографии сбитого Су-25
13:47
30/09
 Ангела Меркель назвала инцидент с отравлением Алексея Навального «международным вопросом»
13:37
30/09
 Глава Роспотребнадзора заявила, что клинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены
Все новости России и мира
18:36
1/10
 В Березовском пропал белый пёс Хатико
18:30
1/10
 Коронавирус зафиксирован у жителей 18 территорий Пермского края
18:18
1/10
 99,8% домов подключено к отоплению в Екатеринбурге
18:18
1/10
 В Екатеринбурге оперативники ОЭБиПК выявили мини-цех по производству фальсификата
17:46
1/10
 Жительницу Нижнего Тагила оштрафовали за непредоставление COVID-статуса
17:25
1/10
 Лекторий «Тыловые истории эвакуации» раскроет неизвестные страницы героической эпохи Прикамья
17:19
1/10
 Массовая вакцинация от коронавируса в Прикамье запланирована на начало следующего года
17:16
1/10
 В Прикамье стартует прием проектов инициативного бюджетирования для участия в краевом отборе на 2021 год
17:15
1/10
 В библиотеке Белинского в Екатеринбурге появилась экспозиция о вакцинации
17:13
1/10
 В первой половине октября в Пермский край поступит более 210 тысяч доз вакцины от гриппа
16:49
1/10
 200 прививок от гриппа поставили екатеринбуржцы на Шарташском рынке
16:26
1/10
 Лучшую разработку горельефа Исторического сквера Екатеринбурга выберут 9 октября
16:01
1/10
 Уральские аэропорты из-за задержанных рейсов проверяют прокуроры
15:58
1/10
 Бывший замглавы свердловского ГУ МВД приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима
15:23
1/10
 Прокуратура в Алапаевске проверит информацию об избиении инвалида
14:59
1/10
 ХК «Автомобилист» Екатеринбурга завершит выездную серию в Магнитогорске
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
14:40
1/10
 Отец и сын в Екатеринбурге подозреваются в незаконном обороте алкоголя
14:27
1/10
 Уральцев попросили не подкармливать медведей
14:19
1/10
 В Пермском крае определен лучший организатор тестирования ГТО
14:12
1/10
 Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале – 1,08
13:54
1/10
 В Екатеринбурге закроют движение трамваев по Юлиуса Фучика
13:47
1/10
 Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,05
13:44
1/10
 За полгода в Прикамье обезврежено 324 тонны опасных медицинских отходов
13:34
1/10
 В Пермском крае подтвержден 81 случай COVID-19
13:27
1/10
 В Свердловской области выявлено 157 новых случаев коронавируса
Все новости
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09
 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
13:14
29/09
 Еще 143 свердловчанина заразились коронавирусом
19:30
28/09
 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
12:54
27/09
 В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19
12:50
27/09
 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
16:20
25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
18:29
24/09
 Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию
18:12
24/09
 Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
15:37
24/09
 В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет
12:38
24/09
 Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
20:27
23/09
 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
18:36
23/09
 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
16:12
23/09
 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
15:24
23/09
 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
13:36
23/09
 Полиция и СК заинтересовались родами 16-летней девушки в Екатеринбурге
Все новости