Жительницу Нижнего Тагила оштрафовали за непредоставление COVID-статуса
Общество
Фото: 53news.ru
В Свердловской области за сокрытие информации о COVID-статусе на 7,5 тысячи рублей оштрафовали жительницу Нижнего Тагила. Ранее она вернулась из Турции.
Своими действиями женщина нарушила порядок прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования (ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
Отметим, 1 августа по 1 октября в Свердловскую область прибыло 19 232 человека. Тест на COVID-19 прошёл 18 601 человек, и у 75 человек результат оказался положительным. При этом за первых дня после прилёта не прошёл обследование 631 свердловчанин, из-за чего 250 из них уже были привлечены к административной ответственности.
Остальные «опоздавшие» получат извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.
Своими действиями женщина нарушила порядок прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования (ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
Отметим, 1 августа по 1 октября в Свердловскую область прибыло 19 232 человека. Тест на COVID-19 прошёл 18 601 человек, и у 75 человек результат оказался положительным. При этом за первых дня после прилёта не прошёл обследование 631 свердловчанин, из-за чего 250 из них уже были привлечены к административной ответственности.
Остальные «опоздавшие» получат извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении.
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