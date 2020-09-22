В библиотеке Белинского в Екатеринбурге появилась экспозиция о вакцинации
Общество
Фото: СтопCOVID-19
В Екатеринбурге в библиотеке имени В.Г.Белинского в рамках прививочной кампании появилась экспозиция о вакцинации.
На стеллаже представлены книги из библиотечных фондов на темы гриппа, вакцинации, простуды и сезонных заболеваний. Среди раритетных экземпляров – журнал «Уральский врач» 1922 года. Там напечатана записка, посвящённая пандемии испанки в Европе в 1918-1922 годах. Испанский грипп или «испанка» был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года и практически до 1922 года. Во всём мире испанкой было заражено не менее 550 миллионов человек (около 30 % населения планеты). По разным данным число умерших оценивают от 17 млн до 50—100 млн человек или 0,9—5,3 % населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
На Урале такого заболевания не было, но медики того времени проанализировали испанку и зафиксировать её особенности в местном научном журнале.
На стеллаже представлены книги из библиотечных фондов на темы гриппа, вакцинации, простуды и сезонных заболеваний. Среди раритетных экземпляров – журнал «Уральский врач» 1922 года. Там напечатана записка, посвящённая пандемии испанки в Европе в 1918-1922 годах. Испанский грипп или «испанка» был, вероятней всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года и практически до 1922 года. Во всём мире испанкой было заражено не менее 550 миллионов человек (около 30 % населения планеты). По разным данным число умерших оценивают от 17 млн до 50—100 млн человек или 0,9—5,3 % населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
На Урале такого заболевания не было, но медики того времени проанализировали испанку и зафиксировать её особенности в местном научном журнале.
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