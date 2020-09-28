200 прививок от гриппа поставили екатеринбуржцы на Шарташском рынке
Общество
Фото: deltacelina.ru
Сегодня, 1 октября, в Екатеринбурге бригада медицинских работников в здании Шарташского рынка (улица Куйбышева, 80) поставила 200 бесплатных прививок от гриппа.
Принять участие в вакцинации смогли сотрудники рынка и посетители пенсионного возраста. Перед прививками у желающих измеряли температуру бесконтактным термометром. Кроме того, всех пришедших осматривал терапевт.
Также поставить прививку можно будет завтра, 2 октября, с 13:00 до 15:00 в торговом центре METROCashandCarry (дублёр Сибирского тракта, 21). Доя этого нужно иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат.
Принять участие в вакцинации смогли сотрудники рынка и посетители пенсионного возраста. Перед прививками у желающих измеряли температуру бесконтактным термометром. Кроме того, всех пришедших осматривал терапевт.
Также поставить прививку можно будет завтра, 2 октября, с 13:00 до 15:00 в торговом центре METROCashandCarry (дублёр Сибирского тракта, 21). Доя этого нужно иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
Екатеринбуржцы могут поставить прививку от гриппа на рынке
28 сентября 2020
28 сентября 2020
Посетители торговых центров Екатеринбурга ставят прививки от гриппа
22 сентября 2020
22 сентября 2020
Дамир Юсупов призвал свердловчан поставить прививку
22 сентября 2020
22 сентября 2020
В Свердловской области поставлено 985 тысяч прививок от гриппа
28 сентября 2020
28 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
18:36
1/10В Березовском пропал белый пёс Хатико
12:13
1/10Губернатор Свердловской области поздравил военнослужащих Сухопутных войск с профессиональным праздником
10:08
1/10В Кольцово массово задерживают вылеты
09:45
1/10«Мы пришли к проекту расширения». На вторую очередь ТЦ «Мега» в Екатеринбурге потратят 5 миллиардов
13:47
30/09Ангела Меркель назвала инцидент с отравлением Алексея Навального «международным вопросом»
13:37
30/09Глава Роспотребнадзора заявила, что клинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены
18:36
1/10В Березовском пропал белый пёс Хатико
17:25
1/10Лекторий «Тыловые истории эвакуации» раскроет неизвестные страницы героической эпохи Прикамья
17:16
1/10В Прикамье стартует прием проектов инициативного бюджетирования для участия в краевом отборе на 2021 год
19:28
29/09Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09«Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
19:30
28/09«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
22:53
24/09Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
12:38
24/09Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом