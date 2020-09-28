200 прививок от гриппа поставили екатеринбуржцы на Шарташском рынке

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 октября, в Екатеринбурге бригада медицинских работников в здании Шарташского рынка (улица Куйбышева, 80) поставила 200 бесплатных прививок от гриппа.Принять участие в вакцинации смогли сотрудники рынка и посетители пенсионного возраста. Перед прививками у желающих измеряли температуру бесконтактным термометром. Кроме того, всех пришедших осматривал терапевт.Также поставить прививку можно будет завтра, 2 октября, с 13:00 до 15:00 в торговом центре METROCashandCarry (дублёр Сибирского тракта, 21). Доя этого нужно иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат.