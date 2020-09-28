Лучшую разработку горельефа Исторического сквера Екатеринбурга выберут 9 октября
Общество
Фото: Фёдор Серков / екатеринбург.рф
В следующую пятницу, 9 октября, в Екатеринбурге выберут победителя конкурса по разработке горельефа в Историческом сквере.
«Скульпторы представили именно то видение горельефа, которое хотели бы предложить для размещения на плотине Городского пруда в качестве продолжения существующей композиции», – рассказал начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Дмитрий Фогель.
В финал вышли три макета. Согласно рейтингу, лучшими признаны эскизные проекты Константина Грюнберга, Юрия Крылова и Бориса Рыжкова. Сразу после определения победителя в Екатеринбурге приступят к воплощению проекта.
«Скульпторы представили именно то видение горельефа, которое хотели бы предложить для размещения на плотине Городского пруда в качестве продолжения существующей композиции», – рассказал начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Дмитрий Фогель.
В финал вышли три макета. Согласно рейтингу, лучшими признаны эскизные проекты Константина Грюнберга, Юрия Крылова и Бориса Рыжкова. Сразу после определения победителя в Екатеринбурге приступят к воплощению проекта.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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