Лучшую разработку горельефа Исторического сквера Екатеринбурга выберут 9 октября

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В следующую пятницу, 9 октября, в Екатеринбурге выберут победителя конкурса по разработке горельефа в Историческом сквере.«Скульпторы представили именно то видение горельефа, которое хотели бы предложить для размещения на плотине Городского пруда в качестве продолжения существующей композиции», – рассказал начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Дмитрий Фогель.В финал вышли три макета. Согласно рейтингу, лучшими признаны эскизные проекты Константина Грюнберга, Юрия Крылова и Бориса Рыжкова. Сразу после определения победителя в Екатеринбурге приступят к воплощению проекта.