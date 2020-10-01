Уральские аэропорты из-за задержанных рейсов проверяют прокуроры

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Уральская транспортная прокуратура проверяет свердловский и челябинский аэропорты Кольцово и Баландино из-за задержанных рейсов. В аэропорты для координации работы служб и недопущения нарушений прав пассажиров направлены прокуроры.«Осуществляется мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров при оказании авиакомпаниями услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами»,- сообщается в телеграмм-канале ведомства.Напомним, причиной массовых задержек стало то, что с ночи до утра в городе наблюдался густой туман. Всего в Екатеринбурге на вылет ранее задержали 11 рейсов, а на прилёт – 13.