Уральские аэропорты из-за задержанных рейсов проверяют прокуроры
Общество
Уральская транспортная прокуратура проверяет свердловский и челябинский аэропорты Кольцово и Баландино из-за задержанных рейсов. В аэропорты для координации работы служб и недопущения нарушений прав пассажиров направлены прокуроры.
«Осуществляется мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров при оказании авиакомпаниями услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами»,- сообщается в телеграмм-канале ведомства.
Напомним, причиной массовых задержек стало то, что с ночи до утра в городе наблюдался густой туман. Всего в Екатеринбурге на вылет ранее задержали 11 рейсов, а на прилёт – 13.
«Осуществляется мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров при оказании авиакомпаниями услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами»,- сообщается в телеграмм-канале ведомства.
Напомним, причиной массовых задержек стало то, что с ночи до утра в городе наблюдался густой туман. Всего в Екатеринбурге на вылет ранее задержали 11 рейсов, а на прилёт – 13.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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