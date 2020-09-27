ХК «Автомобилист» Екатеринбурга завершит выездную серию в Магнитогорске

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Завтра, 2 октября, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» завершит свою очередную выездную серию игр встречей с «Металлургом» в Магнитогорске. Матч начнётся в 19:00.Сейчас в турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвёртое место, на одну позицию обходя «Металлург». У свердловчан в запасе есть 16 очков, а у челябинцев – 14.После этой встречи «Автомобилист» вернётся домой в Екатеринбург, где в среду, 7 октября, сыграет с «Барысом», в пятницу, 9 октября, – вновь с «Металлургом» и в воскресенье, 11 октября, – с «Трактором».