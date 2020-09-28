В Екатеринбурге закроют движение трамваев по Юлиуса Фучика
Общество
В Екатеринбурге закроют движение трамваев на участке от улицы Юлиуса Фучика до станций Вторчермет и Керамической в обоих направлениях. Причиной ограничения стало проведение планового переустройства перекрёстка Академика Шварца – 8 Марта.
Работы пройдут с 00:00 3 октября до 05:00 5 октября 2020 года. В это время маршруты транспорта изменятся:
- № 1: станция ВИЗ – улица Викулова – улица Белореченская – улица Радищева – улица 8 Марта – станция Южная;
- № 14: станция Эльмаш – улица Донская – улица Энтузиастов – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица 8 Марта – станция Южная;
- № 15: станция 40 лет ВЛКСМ – улица Сыромолотова – улица Малышева – улица Гагарина – проспект Ленина – улица Московская – улица Радищева – улица 8 Марта – Южное трамвайное депо;
- № 25: станция Фрезеровщиков – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица 8 Марта – станция Южная;
- № 27: станция Ботаническая – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – Верх-Исетский бульвар – улица Халтурина – улица Кушвинская.
Работы пройдут с 00:00 3 октября до 05:00 5 октября 2020 года. В это время маршруты транспорта изменятся:
- № 1: станция ВИЗ – улица Викулова – улица Белореченская – улица Радищева – улица 8 Марта – станция Южная;
- № 14: станция Эльмаш – улица Донская – улица Энтузиастов – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица 8 Марта – станция Южная;
- № 15: станция 40 лет ВЛКСМ – улица Сыромолотова – улица Малышева – улица Гагарина – проспект Ленина – улица Московская – улица Радищева – улица 8 Марта – Южное трамвайное депо;
- № 25: станция Фрезеровщиков – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица 8 Марта – станция Южная;
- № 27: станция Ботаническая – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – Верх-Исетский бульвар – улица Халтурина – улица Кушвинская.
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