В Свердловской области выявлено 157 новых случаев коронавируса

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили еще 146 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 28 862 случая COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+87), Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Туры, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Качканара, Карпинска, Камышловского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Туринского городского округа.Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжелое, 89 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. 512 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписан еще 81 человек. Уральские врачи вылечили уже 21 878 пациентов.Скончались от коронавируса 4 человека. Общее число случаев – 605.