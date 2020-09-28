В музеях Екатеринбурга пройдет фестиваль «Время открытий»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Музеи Екатеринбурга станут площадками для детских квестов в рамках фестиваля «Время открытий», об это сообщили в городской мэрии.Мероприятия фестиваля будут проводиться с 24 октября по 8 ноября. Помимо музеев площадкой также станет Площадь Труда.Программа рассчитана на группы детей от 5 до 8 и от 9 до 12 лет. Ребята получат красочный путеводитель с заданиями и будут выполнять их. Благодаря мероприятиям они смогут почувствовать себя находчивыми героями, естествоиспытателями, учёными и детективами.