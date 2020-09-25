Губернатор Свердловской области поздравил военнослужащих Сухопутных войск с профессиональным праздником

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих сухопутных войск с профессиональным праздником, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.«В Год памяти и славы мы отдаем дань уважения огромному вкладу Сухопутных войск в достижение Победы нашего народа в Великой Отечественной войне», – сказал губернатор.Стоит отметить, что в Свердловской области располагается штаб крупнейшего в стране Центрального военного округа. Каждый день сухопутные войска ЦВО отрабатывают новые формы и способы ведения боевых действий, совершенствуют свой потенциал и боеготовность.