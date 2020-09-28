В Екатеринбургском приюте для животных состоится день открытых дверей

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в День защиты животных состоится день открытых дверей. Уральцы смогут посетить экскурсии, выступление бывшего подопечного приюта пса Клёпы и даже забрать одного из питомцев к себе домой.Как рассказали в администрации уральской столицы, мероприятие пройдет в субботу, 3 октября с 13:00 до 16:00. Приют располагается на базе ЕМУП «Спецавтобаза» на Посадской, 3.Взять к себе домой уральцы смогут привитых, стерилизованных и обработанных от паразитов подопечных. Ветеринар приюта расскажет, как правильно ухаживать за питомцем. Своих хозяев ждут более 70 четвероногих.Те, кто пока что не готов взять животное домой, также смогут помочь обитателем приюта. Подопечным можно привезти корма, лекарства, шприцы, миски, крупы, ошейники и поводки.