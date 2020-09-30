В Кольцово массово задерживают вылеты

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово массово задерживают рейсы. С ночи до утра в городе наблюдался густой туман.Рейсы авиакомпании «Победа» вылетали в Москву с задержкой 2,5 часа, а в Санкт-Петербург – на 5 часов. Вылет авиакомпании «Россия» в северную столицу перенесен с 6:15 на 11:00, рейс до Москвы авиакомпании S7 с 6:05 перенесли на 11:35, а рейс до столицы авиакомпании «Аэрофлот» - с 5:15 на 11:40.Стоит отметить, что в Кольцово также задерживают прибывающие рейсы. Всего на вылет задержали 11 рейсов, а на прилет 13.