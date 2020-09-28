Пловцы-подводники УрФУ завоевали 9 золотых медалей на чемпионате России

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Студенты УрФУ завоевали 9 золотых медалей на чемпионате России для пловцов-подводников, об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургского вуза.Чемпионат проводился в Санкт-Петербурге с 23 по 28 сентября. 258 пловцов соревновались в плавании в ластах, плавании в классических ластах, нырянии в ластах в длину, подводном плавании.В составе сборной команды Свердловской области выступали студенты УрФУ Екатерина Налимова, Степан Воробьёв, Александр Худышкин и Даниил Воробьёв. Они вернулись домой с шестью золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.