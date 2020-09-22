Игрок ФК «Урал» попал в список лучших игроков прошлого сезона

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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви вошел в список лучших игроков сезона 2019/20 по версии Российского футбольного союза.Стоит отметить, что румынский футболист стал единственным игроком «Урала», попавшим в список. Больше всего в списке игроков «Зенита» - из петербуржцев туда попали 10 человек.