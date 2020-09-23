По одному из реконструированных участков ЕКАД движение запустят в следующем году

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Движение по одному из реконструированных участков ЕКАД, протяжённостью 5 километров, запустят уже в следующем году, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.Речь идет об участке объезда Екатеринбурга, соединяющий Челябинский тракт с Тюменским. Отмечается, что фактически с нуля дорожники также занимаются постройкой дороги протяженностью 9,8 километра. К 2023 году вместо двухполосной трассы там появится четырехполосная магистраль.«Сегодня полностью готовы три путепровода и мост через Исеть. Завершено устройство подпорной стенки из коробчатых габионов. Завершается укладка асфальтобетона. Полная стоимость работ на этом участке по контракту составляет 4,8 миллиарда рублей. Почти половина работ, более чем на 2 миллиарда рублей, уже выполнены», – рассказал начальник управления автомобильных дорог Вячеслав Данилов.Планируется, что интенсивность движения после реконструкции будет достигать 60 тысяч автомобилей в сутки.