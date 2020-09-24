Баскетболистки УГМК посадили 23 ивы на набережной в Екатеринбурге
Общество
Фото: БК УГМК
В Екатеринбурге баскетболистки клуба УГМК посадили 23 ивы на набережной реки Исеть, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
«Для нас это место не случайное. Буквально в ста метрах от аллеи, где мы высадили деревья, наша команда тренируется и проводит домашние матчи. И живём мы тоже рядом. Многие жители Екатеринбурга выбирают набережную для прогулок и отдыха. Будем надеяться, что наши ивы приживутся и будут радовать всех своим красивым видом, принося пользу городу Екатеринбургу», – сказала нападающая команды УГМК Татьяна Петрушина.
Некоторые баскетболистки отметили, что для них это первый опыт посадки деревьев. На ивовой аллее также установили именную табличку УГМК.
«Для нас это место не случайное. Буквально в ста метрах от аллеи, где мы высадили деревья, наша команда тренируется и проводит домашние матчи. И живём мы тоже рядом. Многие жители Екатеринбурга выбирают набережную для прогулок и отдыха. Будем надеяться, что наши ивы приживутся и будут радовать всех своим красивым видом, принося пользу городу Екатеринбургу», – сказала нападающая команды УГМК Татьяна Петрушина.
Некоторые баскетболистки отметили, что для них это первый опыт посадки деревьев. На ивовой аллее также установили именную табличку УГМК.
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