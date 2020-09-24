Баскетболистки УГМК посадили 23 ивы на набережной в Екатеринбурге

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге баскетболистки клуба УГМК посадили 23 ивы на набережной реки Исеть, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.«Для нас это место не случайное. Буквально в ста метрах от аллеи, где мы высадили деревья, наша команда тренируется и проводит домашние матчи. И живём мы тоже рядом. Многие жители Екатеринбурга выбирают набережную для прогулок и отдыха. Будем надеяться, что наши ивы приживутся и будут радовать всех своим красивым видом, принося пользу городу Екатеринбургу», – сказала нападающая команды УГМК Татьяна Петрушина.Некоторые баскетболистки отметили, что для них это первый опыт посадки деревьев. На ивовой аллее также установили именную табличку УГМК.