В Свердловской области проведено 10479 исследований проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 12621 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследован 11982 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 560 547 исследований, обследовано 1 437 038 человек.