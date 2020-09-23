В первые дни октября на Среднем Урале будет тепло
Общество
Во второй половине рабочей недели в Екатеринбурге и Свердловской области будет тепло и солнечно. Воздух прогреется до +19 °C.
Так, в четверг, 1 октября, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, местами заморозки до -3 °C, днем +14…+19 °C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге также будет переменная облачность, без осадков. Ночью +3…+5 °C, днем +17…+19 °C. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 2 октября, в Свердловской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью +2…+7 °C, днем +13…+18 °C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице будет малооблачно, без осадков. Ночью +5…+7 °C, днем +16…+18 °C. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 3 октября, в Свердловской области похолодает. Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +2…+7 °C, днем +9…+14 °C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +5…+7 °C, днем +11…+13 °C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный со скоростью 4-9 м/сек.
Данные прогноза погоды предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС».
Так, в четверг, 1 октября, на Среднем Урале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, местами заморозки до -3 °C, днем +14…+19 °C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге также будет переменная облачность, без осадков. Ночью +3…+5 °C, днем +17…+19 °C. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 2 октября, в Свердловской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью +2…+7 °C, днем +13…+18 °C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице будет малооблачно, без осадков. Ночью +5…+7 °C, днем +16…+18 °C. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 3 октября, в Свердловской области похолодает. Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +2…+7 °C, днем +9…+14 °C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +5…+7 °C, днем +11…+13 °C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный со скоростью 4-9 м/сек.
Данные прогноза погоды предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС».
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