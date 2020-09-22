В Каменске-Уральском изменится расписание автобусов
Общество
Фото: kamrab.ru
В Каменске-Уральском на некоторых маршрутах общественного транспорта с 1 октября будет действовать зимнее расписание. Это связано с окончанием дачного сезона.
Как рассказали в пресс-службе администрации Каменска-Уральского, у автобуса №210 отменятся рейсы в сады, а у автобуса №15 уберут рейсы отправлением в 8:45 от остановки «Заводоуправление УАЗа».
Кроме того, по новому расписанию будет ездить автобус №12. Он будет отправляться от остановки «Улица Московская».
Как рассказали в пресс-службе администрации Каменска-Уральского, у автобуса №210 отменятся рейсы в сады, а у автобуса №15 уберут рейсы отправлением в 8:45 от остановки «Заводоуправление УАЗа».
Кроме того, по новому расписанию будет ездить автобус №12. Он будет отправляться от остановки «Улица Московская».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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