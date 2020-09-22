Ледовый городок в Екатеринбурге построят по мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города»
Общество
Фото: lyubimiigorod.ru
Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге построят по мотивам сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Мэр считает, что, несмотря на пандемию, надо дать детям возможность почувствовать праздник.
— У нас 175 тысяч школьников, им сложно объяснить про COVID-19. Надо дать возможность прийти и почувствовать праздник. Нам говорили: давайте потушим лампочки, и все. Но тогда и у маленьких горожан тоже будет ощущение, что «все», и они с таким ощущением вырастут, — заявил Высокинский.
Добавим, что во время прошлых новогодних каникул Ледовый городок посетили 370 тысяч человек.
— У нас 175 тысяч школьников, им сложно объяснить про COVID-19. Надо дать возможность прийти и почувствовать праздник. Нам говорили: давайте потушим лампочки, и все. Но тогда и у маленьких горожан тоже будет ощущение, что «все», и они с таким ощущением вырастут, — заявил Высокинский.
Добавим, что во время прошлых новогодних каникул Ледовый городок посетили 370 тысяч человек.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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