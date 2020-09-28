В октябре увеличится число рейсов из Кольцово по трем направлениям

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В октябре в два раза увеличится количество рейсов из Кольцово в Ноябрьск, Воронеж и Оренбург. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings на лайнере Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров.Так, рейсы в Ноябрьск будут осуществляться с 9 октября три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Вылет назначен на 7:15 по местному времени. Время в пути – чуть менее двух часов. Отправление из Ноябрьска запланировано на 10:10.В Воронеж полеты будут выполняться с 10 октября по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Екатеринбурга назначен на 06.50, из Воронежа — на 08:25 местного времени. Время в пути составит 2 часа 35 минут.Рейсы в Оренбург будут осуществляться с 15 октября по вторникам, четвергам и субботам. По вторникам отправление в Оренбург назначено на 16:50, по четвергам и субботам — на 15:50. Обратный рейс запланирован в 19:20 по вторникам, в 18:20 — по четвергам и субботам.– В настоящее время прямые рейсы из Кольцово в Ноябрьск выполняет авиакомпания «Ямал» по средам, рейсы в Воронеж по вторникам и четвергам осуществляет «РусЛайн», а полеты по маршруту Екатеринбург-Оренбург выполняет авиакомпания «Оренбуржье» по понедельникам, средам и пятницам. С приходом нового авиаперевозчика число рейсов на указанных маршрутах увеличится вдвое, – добавили в пресс-службе аэропорта.