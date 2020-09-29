Военкоматы ЦВО отправят на службу более 54 тысяч призывников

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Завтра, 1 октября, начинается осенняя призывная кампания. Военкоматы Центрального военного округа отправят на службу более 54 тысяч призывников.Начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков рассказал, что для доставки призывников к местам службы будут использованы 16 железнодорожных воинских эшелонов, самолеты военно-транспортной авиации, автобусы и автомобили, прошедшие специальную обработку. Отмечается, что всем призывникам проведут экспресс-тестирование на наличие COVID-19.Для отдельного размещения молодого поколения оборудовано 100 пунктов в частях и соединениях ЦВО. Каждый пункт обеспечен запасом медицинских масок и средств дезинфекции.Добавим, что командиры, принимающие молодое пополнение в свои подразделения, до окончания двухнедельного периода будут проживать вместе с призывниками.